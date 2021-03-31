Что происходит на строительной площадке завода по производству QazCovid-in

Производство вакцины QazCovid-in в настоящее время идет на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, на том оборудовании, которое закупило Минобразование.

На брифинге в СЦК представитель министерства образования и науки прокомментировали вопрос по поводу того, на каком этапе находится строительство завода по производству вакцины QazCovid-in в Жамбылской области, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается завода. Исполнитель акимат Жамбылской области. Были выделены средства. Наша задача - исследования, потому что мы министерство образования и науки. Акимат Жамбылской области ответит на эти вопросы. вице-министр образования и науки Мирас Дауленов

В то же время генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья рассказала, что ученые наблюдают на площадке, отведенной под строящийся завод. По ее словам, здание готово, внешние постройки также готовы, но что имеется внутри, они такими данными не располагают, так как внутрь их не пускают.

Это здание, конечно же, мы видим, оно строится здесь, у нас - в Гвардеевском. Здание построено. Мы видим большое движение работников, рабочих на этом объекте. Что внутри объекта, я вам сказать не могу, но здание уже стоит. Коммуникации, как мы видим, тоже здесь имеются, мы видим котельную, водозаборные станции и так далее, но это все снаружи, - указала она.

Спикер добавила, что производство вакцины QazCovid-in в настоящее время идет на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, на том оборудовании, которое закупило Минобразование.

По объему производства у нас заключен с СК Фармацией от 50 тысяч и до 500 тысяч доз в месяц. Кунсулу Закарья

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!