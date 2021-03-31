Путин назвал "дикий капитализм" неприемлемым

По словам президента РФ, государство готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дикий капитализм неприемлем, поскольку он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, глава РФ сравнил "дикий капитализм" без заботы о людях с выстрелом в собственную ногу.

Об этом Путин сказал в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством государства.

На первый взгляд, цель бизнесменов состоит в извлечении прибыли. Однако нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли и дикий капитализм без заботы о народе и сотрудниках абсолютно неприемлем, ведь в конце концов он ведет к разрушению общества, страны и самого бизнеса. Это аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову. Владимир Путин

По словам Путина, государство готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.

С предложением национализировать социально-значимые стратегические предприятия в случае невыполнения ими общественно важных функций, таких, как, например, поддержание занятости, к президенту обратился председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

"Да, такой инструмент возможен", - ответил Путин Шмакову. Основанием для национализации может стать в том числе злостное невыполнение оборонного заказа.

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