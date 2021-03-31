Совместную специальную экономическую зону тюркских стран предложили открыть в Туркестане

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Из-за пандемии снизился объем товарооборота между странами. В прошлом году между Казахстаном и членами Тюркского совета он составил 7 млрд долларов, - Касым-Жомарт Токаев.