Приложение zakon.kz
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Это залог нашей стабильности, развития. В этой связи мы готовы сообща принимать участие в проектах по строительству гидросооружений, - Президент РК.
К эффективному использованию водных ресурсов призвал тюркские страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.
Водно-энергетическая сфера – еще одна часть наших взаимоотношений. Водный вопрос стал важным, проблемным для нашего региона. Трансграничные водные ресурсы надо использовать справедливо и эффективно. Это залог нашей стабильности, развития. В этой связи мы готовы сообща принимать участие в проектах по строительству гидросооружений. Касым-Жомарт Токаев
Он добавил, что пандемия подтолкнула всех к пониманию о важности и необходимости новых технологий в повседневной жизни.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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