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Трансграничные водные ресурсы надо использовать справедливо — Токаев

Фото: Comune di Roncello - MB 31 марта 2021, 19:46

Это залог нашей стабильности, развития. В этой связи мы готовы сообща принимать участие в проектах по строительству гидросооружений, - Президент РК.

К эффективному использованию водных ресурсов призвал тюркские страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Водно-энергетическая сфера – еще одна часть наших взаимоотношений. Водный вопрос стал важным, проблемным для нашего региона. Трансграничные водные ресурсы надо использовать справедливо и эффективно. Это залог нашей стабильности, развития. В этой связи мы готовы сообща принимать участие в проектах по строительству гидросооружений. Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что пандемия подтолкнула всех к пониманию о важности и необходимости новых технологий в повседневной жизни.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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