Штаб квартиру Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда предложили разместить в МФЦА

Он напомнил, что финансовый центр Астана-уникальная площадка, объединяющая лучший опыт и современные возможности финансовых институтов международного уровня.

Необходимо ускорить созданию инвестиционно-интеграционного фонда, который предлагает разместить в МФЦА, сказал на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо ускорить работу по созданию тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Это первый финансовый институт, общий для наших стран. После проработки инициативы всеми государствами-членами предлагаю разместить ее штаб-квартиру в Международном финансовом центре Астана. Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что финансовый центр Астана-уникальная площадка, объединяющая лучший опыт и современные возможности финансовых институтов международного уровня.

Эта организация станет особой структурой, которая позволит привлечь широкий спектр инвестиций в тюркские страны, — добавил глава государства.

Президент Казахстана призвал участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля.

Также на саммите он отметил о необходимости сотрудничества в сфере образования.

При этом следует сформировать общий культурно-просветительский совет. Это позволит молодежи адаптироваться к вызовам времени. Это можно было бы осуществить, создав образовательный фонд великих тюрков. Фонд координирует стажировку академической мобильности, повышение квалификации среди университетов. Мы готовы выделить молодежи братских стран 50 грантов для обучения по программе бакалавирата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Касым-Жомарт Токаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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