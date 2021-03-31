Назарбаев выразил соболезнования семье Шот-Амана Валиханова

Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим своим многогранным талантом, высоким интеллектом и трудолюбием большой вклад в развитие национальной архитектуры, - Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине лауреата Государственной премии, одного из авторов герба независимого Казахстана Шот-Амана Идрисовича Валиханова, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим своим многогранным талантом, высоким интеллектом и трудолюбием большой вклад в развитие национальной архитектуры. Он был руководителем творческой группы, создавшей Монумент Независимости в Алматы, а также автором множества памятников и архитектурных объектов, ставших культурным достоянием нашей страны. За свою жизнь он воспитал много талантливых учеников и оставил ряд научно-исследовательских работ. Верю, что его яркий образ навсегда останется в памяти нашего народа, - говорится в телеграмме.

Известный советский и казахстанский скульптор, заслуженный архитектор Казахской ССР Шота Валиханов скончался на 89-м году жизни.

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