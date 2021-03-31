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Ранее блогер пожаловался на якобы резкое ухудшение состояние здоровья.
Алексей Навальный объявил голодовку в колонии города Покров Владимирской области, сообщает zakon.kz.
Информация об этом появилась в его Instagram.
Ранее блогер пожаловался на якобы резкое ухудшение состояние здоровья.
Об этом рассказал его адвокат и отметил, что у Навального прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.
После чего Юлия Навальная написала пост о состоянии здоровья мужа и потребовала освободить его.
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