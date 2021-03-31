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Навальный объявил голодовку

Фото: NEWS.ru 31 марта 2021, 21:11

Ранее блогер пожаловался на якобы резкое ухудшение состояние здоровья.

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии города Покров Владимирской области, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в его Instagram.

Ранее блогер пожаловался на якобы резкое ухудшение состояние здоровья.

Об этом рассказал его адвокат и отметил, что у Навального прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.

После чего Юлия Навальная написала пост о состоянии здоровья мужа и потребовала освободить его.

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