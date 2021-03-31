Полицейские Атырау изъяли "синтетики" на 50 млн тенге

За данное преступление подразумевается наказание на срок от 3 до 7 лет.

Один килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские Атырау, сообщает zakon.kz.

29 марта сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области задержали 24-летнего уроженца Туркестанской области. При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара было изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой один килограмм, что примерно составляет 3 330 доз. На черном рынке стоимость наркотиков составила бы около 50 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев

​Задержанный в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания города Атырау. За данное преступление подразумевается наказание на срок от 3 до 7 лет.

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