"Сарыарка" одолела "Номад" в овертайме

Итог игры: 3:2.

Во втором матче серии в рамках полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" одержала победу над "Номадом" и укрепила преимущество в серии, сообщает zakon.kz. "Сарыарка" — "Номад" 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии: 2:0 Шайбы: 0:1 — 31:58 Данияр Сн. (Яковлев, Королев). В большинстве 1:1 — 36:07 Грымзин (Сиксна, Аноховский). В большинстве 2:1 — 52:58 Горбачев (Рахманов, Аноховский). В равенстве 2:2 — 55:02 Яковлев (Пелевин, Королев). В равенстве Вратари: Бояркин — Крамарь.

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