Жители одного из районов Алматинской области пьют воду в кредит

Вся система водоснабжения числится в залоге. То есть, если кредит не будет оплачен, все оборудование могут забрать.

Водой в кредит пользуются жители одного из сел Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Пять лет назад им провели водопровод. Обошелся он больше, чем в 1 млрд тенге. И вот теперь сельчане узнают, что взятые у государства деньги придется возвращать им самим, передает Первый канал "Евразия".

Эта вода горло раздирает. Мы тут все больные из-за нее. Некоторым уже по несколько операций делали. Вода очень плохого качества! житель села Акжазык Кайрат Дулатбаев

Питьевая вода в селе Акжазык для местных, как проклятье: странный привкус, вся посуда в накипи. Хотели фильтровать, да фильтры не выдерживают. Мало было этого, так недавно жители узнали, что пьют эту самую воду в кредит.

Если так будет продолжаться, то мы и с соседями делиться водой не сможем. Тариф очень дорогой – 174 тенге. Мы написали жалобу акиму и тогда узнали, что воду нам провели в кредит на 20 лет. До этого никто не знал. Теперь собираются до 1 000 повышать. Если так будет, то пусть вернут нам нашу старую колонку. Там хоть вода была чистая. житель села Акжазык Жанболат Шалаказаков

900-1 000 тенге. Не каждому такой тариф по карману. Если я буду платить 1500-2 000, а потом снова тариф повысят в 10 раз, это же 20 000 почти. Я такое не потяну. житель села Акжазык Альтай Кашкеев

Пять лет назад в четыре села района провели воду за счет Нацфонда. Стоимость проекта – 1 млрд 200 млн тенге. 178 млн из них предназначались для села Акжазык. Только не безвозмездно, а в кредит. Все это время долг возвращала местная водоснабжающая организация, но, когда та увязла в долгах, решили эту ношу переложить на сельчан. Поэтому и предложили повысить тариф.

Мы направили запрос в Антимонопольный комитет по поводу тарифов в трех селах. В селе Акжазык – 996 тенге, в селе Лесновка – 918 тенге и в селе Педжим – 446 тенге. Это цена за один кубометр. Поскольку Акжазык и Лесновка – села небольшие, объем здесь маленький, поэтому и тариф дороже. главный экономист водоснабжающего предприятия Назира Касенкызы

К нам поступило обращение. Мы рассмотрим его в течение 90 рабочих дней. Департамент еще никаких решений не принимал. Вопрос о повышении тарифа в этой местности до конца 2021 года не стоит. Если в следующем году будет такое предложение, то тогда и будем что-то предпринимать. начальник отдела департамента по регулированию естественных монополий области Бактияр Бакытжанулы

Стоит отметить, что вся система водоснабжения числится в залоге. То есть, если кредит не будет оплачен, все оборудование могут забрать.

Проект реализован по программе бюджетного кредитования. По этому механизму в течение 20 лет мы должны вернуть в бюджет вложенные деньги. Предполагалось, что со следующего года выплачивать кредит будут потребители, но получилось, что в этом селе тариф оказался выше, чем в других. Поэтому люди и возмущены. Мы этот вопрос рассмотрим и в бдущем решим. начальник отдела жилищно-коммунальной инспекции района Арман Тазабеков

Сейчас сельчане вынуждены ездить за водой к старым колодцам и скважинам. А водой из новой системы, что провели в село, только поят скот и используют в хозяйстве. Пить "кредитную" воду никто не рискует.

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