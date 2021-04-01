Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины

Итог игры - 1:1.

Национальная сборная Казахстана в гостевом матче квалификации Чемпионата Мира-2022 сыграла вничью с Украиной со счетом – 1:1, сообщает zakon.kz.

Встреча проходила на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и первые минут 20 было непонятно, кто фаворит, а кто аутсайдер. Начали игру казахстанцы очень активно, но нервничать вратаря сборной Украины - дебютанта Анатолия Трубина не заставили.

Наставник украинцев Андрей Шевченко явно разработал для своих бойцов атакующую стратегию и в конце концов Роман Яремчук открыл счет красивой подсечкой в дальний угол. После этого жовто-блакитные окончательно раскрепостились, усилили натиск и создали множество голевых моментов у ворот Стаса Покатилова. И чудо, что не смогли ни один из них реализовать. Казахстанский голкипер проявил пару раз чудеса техники и выдержки.

В перерыве Талгат Байсуфинов сделал сразу три замены и не зря. На 59-й минуте Серикжан Мужиков воспользовавшись провалом в защите украинцев поразил их ворота.

Казахстанцы вроде бы опять оживились, но ненадолго. Больше ничего внятного у ворот противника создать не смогли.

За минуту до конца основного времени украинский нападающий претендовал на пенальти, когда казахстанцы заваливал его в штрафной площадке, но судья пенальти не дал, отметив, что нарушения не было.

За минуту до финального свистка Довбик едва не поразил ворота казахстанцев, но в который раз за игру команду спас Покатилов.

Итог игры – 1:1.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признан голкипер Стас Покатилов с оценкой – 7,6. На его счету 9 сейвов. Вторым по рейтингу стал автор гола в ворота Украины Серикжан Мужиков (7,2), за ним защитник Сергей Малый (7,1).

Сборная Казахстана набрала первое очко в нынешнем отборочном цикле — перед этим она уступила команде Франции (0:2).

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