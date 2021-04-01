Facebook запретил публикацию контента с выступлениями Трампа на своих платформах

Facebook удалил интервью Трампа после заявлений о выборах в 2024 году.

Администрация соцсети Facebook удалила видео, на котором бывший президент США Дональд Трамп дает интервью своей невестке Ларе Трамп, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

30 марта Лара Трамп, которая работает в компании Fox News, опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, где она сидит напротив своего тестя. Журналистка написала под постом, что призывает подписчиков присоединиться к просмотру, когда начнется трансляция. Представители компании Facebook, которой и принадлежит платформа Instagram, предупредили, что любой контент с бывшим американским лидером будет удален, а аккаунт, опубликовавший его, получит ограничения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сама журналистка назвала это "еще одним шагом к "1984" [писателя Джорджа] Оруэлла".

В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов, — говорится в письме.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там датируются 6 января.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената.

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