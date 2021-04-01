Ученые из Сингапура сделают возможным общение человека с растениями

Люди смогут делать это с помощью смартфона.

Специалисты утверждают, что в ближайшем будущем люди смогут общаться с растениями. Люди смогут делать это с помощью смартфона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.

Электроды, размер которых составляет три миллиметра, могут взаимодействовать с растениями. Сейчас их разрабатывают эксперты из Наньянского технологического университета. Они будут крепиться с помощью токопроводящего термогеля, который будет затвердевать на совершенно любой поверхности растения. Если сочетать подобные электроды с маленьким Wi-Fi-терминалом, можно будет подключить к смартфону.

Согласно словам специалистов, совершенно все растения способны излучать слабые электросигналы. Они способствуют появлению ощущения окружающей среды, а также реагированию на нее. Благодаря электродам люди получат возможность легко общаться с растениями.

Специалисты утверждают, что в будущем человек начнет принимать на смартфон уведомления от своих растений. При этом растение будет предупреждать хозяина, что испытывает жажду.

Чтобы развеять сомнения, ученые провели испытания на венериной мухоловке — растении с "челюстями". Специалисты прикрепили к нему передатчики, которые проанализировали электрические сигналы, подаваемые растением. Потом инженеры сымитировали и отправили те же стимулы растению через свои электроды, используя смартфон для передачи команды. И получилось — растение с "челюстями" для захвата добычи среагировало и их закрыло.

Конечно, позже для повторного открытия и закрытия потребовалось несколько часов после захвата первого объекта, но инженеры уже думают, как сократить это время. Также они работают над возможным приложением для смартфонов, которые позволили бы получать уведомления от растений.

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