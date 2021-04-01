Забросали яйцами: в Грузии прошла акция протеста из-за приезда Познера

Вместе с ним в Тбилиси прилетели около 50 друзей и коллег.

Представители радикальных молодежных организаций атаковали приехавшего в Тбилиси Познера, сообщает zakon.kz.

В Грузии забросали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий Владимир Познер, чтобы отпраздновать 87-летие.

Как сообщает "Sputnik Грузия", вместе с ним в Тбилиси прилетели около 50 друзей и коллег.

Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Они требуют его выдворения. МВД Грузии заявило, что Познер "является гражданином США и не нарушал грузинский "Закон об оккупации", по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей. Произошли столкновения радикалов с полицией.

Также протестующие пожаловались на гостиничный ресторан, в котором был банкет по случаю дня рождения Познера. Заведение оштрафуют за нарушение карантинных ограничений.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта.

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