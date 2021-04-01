Ученые: рост материнской смертности и мертворождений связаны с COVID-19

Помимо этого отмечается рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

Уровень материнской смертности и число мертворождений значительно увеличились из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается в статье медицинского журнала The Lancet.

Ученые пришли к таким выводам после анализа 40 исследований, которые были посвящены состоянию здоровья матерей и новорожденных до, а также во время пандемии.

Помимо этого отмечается рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

Отмечается, что данные по странам со средним и низким уровнем дохода свидетельствуют о сокращении количества госпитализаций и внеплановых обращений к врачам в пандемию, на этом фоне наблюдается рост числа осложнений и смертей. \

При этом в обзоре подчеркивается, что большинство исследований включают в себя данные по отдельным медицинским центрам и больницам, поэтому они могут не в полной мере отражать реальную ситуацию.

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