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В Instagram появилась новая функция

Фото: flyingeze.com 1 апреля 2021, 09:17

Пользователи смогут записать свое видео в уже имеющийся ролик другого человека.

Instagram ввел новую функцию, аналогичную функции Duet из TikTok. Пользователи смогут записать свое видео в уже имеющийся ролик другого человека, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Теперь вы можете использовать функцию Remix в Reels, чтобы создать свой собственный ролик рядом с уже существующим, - сообщили разработчики.

Чтобы использовать эту функцию, нужно выбрать в меню видео Reels и "Сделать Remix". И затем можно записать видео либо загрузить уже существующее. Есть возможность регулировать громкость исходного и записанного звука, добавлять закадровый голос, использовать другие возможности редактирования. В новых видео Reels можно будет пользоваться функцией Remix по умолчанию, в старых для этого нужно будет вручную разрешить возможность редактирования. Также можно отключить возможность делать Remix из собственных видео.

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