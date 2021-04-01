Россиянка отдохнула в Турции и узнала, что там думают о "Наташах"

О "Наташах" блогерша узнала в Турции. Но не понимала, почему русских девушек "Наташами" называют.

Блогерша из России побывала в Турции, где ей "посчастливилось" узнать, как там относятся к русским "Наташам", передает zakon.kz.

Как пишет Марина в своем блоге, она с сестрой остановилась в хостеле в центре Стамбула. Хозяин хостела все время улыбался. Его жена поначалу тоже, но ее улыбка показалась россиянке фальшивой.

Он смачно улыбался, старался выговаривать комплименты на русском, даже показал несколько комнат, чтобы мы сами выбрали, какой вид из окна нам хочется видеть. А вот жена несколько раз одергивала своего мужа, чтобы тот особо "не таял". Такое заселение у меня было впервые. И тут мы собираемся жить неделю! - пишет Марина.

Она описала, что каждый раз, когда пересекались с турком на ресепшене, он все время широко улыбался. подмигивал и т.д.

К нему у меня никаких вопросов - ну лыбится мужик, ну иногда подмигивает глазиком, ну нравятся туркам русские девчата — что тут сделаешь!? Мы всем нравимся.

О "Наташах" блогерша узнала в Турции. Но не понимала, почему русских девушек "Наташами" называют.

Дыма без огня не бывает, "русские беспардонщицы" одарили своим вольным статусом всех русских женщин. Но почему даже я должна носить этот статус только потому, что я русская? Наибольший процент туристов в Турции как раз из России, соответственно, и смешанные семьи "русская с турком" уже не редкость. Но мы с сестрой повода давать никому не собираемся, приехали как две опытные туристки, и курортные романчики обходим стороной. Но доверия от жены особо не замечали, она старалась при нас подбегать к мужу и сразу же обнимать. Пф, что за представления! - отметила Марина.

Далее она рассказала, каким образом выяснила отношение местных женщин к туристкам из России.

У девушек была уборщица, которая хорошо говорила на русском. Однажды блогерша поделилась с ней своим наблюдением об отношении жены хозяина хостела к ним. В ответ турчанка-уборщица рассказала ей, что практически все турчанки негативно относятся именно к русским женщинам.

Русская — значит нимфоманка. Сколько открытых нарядов они привезли с собой на отпуск, тут ни один мужик спокойно спать не будет. Турчанки ходят в длинных до пят платьях, стараются быть незаметными. Зато русские ничего не стесняются. Поэтому турки, под властью обольстительных иностранок, сходят с ума, и женятся на них. То есть турчанки считают нас серьезными конкурентками. По рассказам уборщицы у нее есть знакомые семьи, где русская женщина увела турка у местной жены. И такие примеры уже не редкость в мусульманской Турции, - пишет блогерша.

Она возмущена тем, что в Турции всех русских женщин "подметают под одну гребенку".

Я даже стала обижаться на местных женщин. БОльший процент туристок из России приезжают семьями, с детьми, и ведут себя достойно. Вот такая неприятная поездка выдалась, зато теперь я умею читать мысли местных женщин, - резюмировала Марина.

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