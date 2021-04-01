Алматинская область вошла в "красную" зону

В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.

Еще один регион Казахстана оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 апреля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. В этой зоне добавилась Алматинская область. За последние сутки прирост больных коронавирусом там составил 220 человек.⠀В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Казахстан "углубляется" в "красную" зону.

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