Полторы тысячи алматинских призывников отправятся служить в Армию

Призыв по-прежнему проходит без торжественных проводов.

На сборном пункте Алматы состоялась отправка призывников в воинские части Жамбылской области, передает zakon.kz.

По информации пресс- службы Алматинского гарнизона, этой весной призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются около трех тысяч человек.

Каждый мужчина должен быть готов к защите Родины, защите любимых и близких людей. Служба в армии – это гражданский долг любого мужчины. Это полезный жизненный этап, где можно обрести специальность, хорошую физическую форму, стать внимательнее и дисциплинированнее, – отметил начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Амантай Усербаев.

Комплектование воинских частей осуществляется как по территориальному, так и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой.

Призывники отправятся проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.

Призыв по-прежнему проходит без торжественных проводов, а в состав каждой медицинской комиссии включен врач-инфекционист. Перед отправкой в воинские части проводится ПЦР-тестирование молодого пополнения, в ходе оповещения и сбора призывников соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические нормы, - сообщили в Алматинском гарнизоне.

Напомним, что с 2020 года расширен перечень категорий призывников, имеющих право на отсрочку. В него вошли не только сельские педагоги, но и городские учителя на весь период преподавательской деятельности и лица, проходящие обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов.

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