Мужчина в платье ограбил микрокредитную организацию в ВКО

Злоумышленник давно планировал нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на одном из рынков.

В Риддере задержали мужчину в женских одеждах, которого подозревают в ограблении микрокредитной организации, передает zakon.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Инцидент произошел 21 марта. Звонок в полицию поступил от жительницы города в 11:30.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, а также зонально-территориальные сотрудники отделения криминальной полиции.

В ходе поисков полицейских сбивал со следа тот факт, что потерпевшие и очевидцы заявляли о некой девушке, которая скрылась через дворы жилых домов. В течение часа "по горячим" следам полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался, 45-летний ранее судимый за тяжкие преступления местный житель.

Было установлено, что злоумышленник давно планировал нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на одном из рынков.

Переодевшись в женские вещи, белую женскую куртку с капюшоном, белые сапоги на каблуках, женский парик, черный платок и медицинскую маску скрывающая лицо, злоумышленник замаскировался до неузнаваемости. Он зашел в офис и, угрожая предметом похожим на оружие, открыто похитил крупную сумму денег у менеджера, - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное разбирательство по ст.191 ч.2 Уголовного Кодекса РК.

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