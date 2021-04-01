Какая погода будет в Казахстане в апреле

Приложение zakon.kz
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В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды.
Консультативный прогноз погоды по Казахстану на апрель предоставили в "Казгидромете", передает zakon.kz.
Согласно консультативному прогнозу в апреле 2021 года средняя за месяц температура воздуха ожидается +2 +9°С на большей части республики, +10+16°С в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Карагандинской области, - отмечают синоптики.
В течение месяца с выходами циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России на западе и в северной половине республики будет преобладать неустойчивый характер погоды.
Прогнозируются осадки (преимущественно дождь), на севере и в горных районах юга, юго-востока и востока Казахстана еще вероятны смешанные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), местами по республике вероятны гроза, град.
В начале первой декады на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в юго-восточной части пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные. С середины первой декады неустойчивая погода с осадками, туманами и гололедными явлениями прогнозируется на всей территории республики.
В первой декаде ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха:
В конце первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется понижение ночных температур.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон может повысится:
Однако не исключены возвраты холодов и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0, -9°С, днем до +3 +8°С, в южных регионах и на западе страны ночью до -5 +7°С, днем до +10 +17°С, - сообщили синоптики.
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