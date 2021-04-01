Шеф-повар столичного ресторана находился 10 лет в розыске за убийство в России 

Решается вопрос об экстрадиции.

В Нур-Султане полицейские задержали россиянина, разыскиваемого за убийство, сообщает zakon.kz. Как установили полицейские, что 33-летний гражданин РФ в 2011 году в городе Санкт-Петербурге причинил тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека.

Скрываясь от уголовного преследования, мужчина 10 лет находился в розыске. В последние годы он проживал на территории Казахстана под чужим именем и документами. Вел вполне безобидный образ жизни, обзавелся семьей и даже работал шеф-поваром в одном из столичных ресторанов, - сообщили в пресс-службе ДП города.

При задержании разыскиваемый тщетно пытался скрыть свою личность, но полицейские провели сравнение по отпечаткам пальцев и подтвердили его личность.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Также решается вопрос об экстрадиции в Россию.

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