ТОП-8 вопросов и ответов по налогу на транспорт составили в КГД

Как известно, срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля.

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на наиболее часто поступающие вопросы в Контакт-центр по номеру 1414 (с добавочным номером 3), касающие уплаты налога на транспорт физических лиц за 2020 год, передает zakon.kz.

Как известно, срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля.

В комитете составили ТОП-8 вопросов и ответов, которые помогут оперативно разрешить возникающие вопросы.

1. Если я продал автомобиль по доверенности, налоги уплачиваю я или фактический пользователь автомобиля?

Согласно Налоговому кодексу плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. Таким образом, плательщиком будете являться вы так как, автомобиль числится за вами, либо фактический пользователь может оплатить от вашего имени налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).

2. В приложении АО Kaspi банк получено уведомление о сумме налога на транспортные средства по иным физическим лицам.

Ввиду того, что с помощью вашего мобильного приложения оплачен налог в прошлом году за третьи лица, то пользователю выслано уведомление на данное третье лицо (указан ИИН). Таким образом, рекомендуем проигнорировать данное уведомление и не оплачивать за данное лицо.

3. Супруга оплатила налог за мужа, однако на имя мужа пришел долг за машину.

Согласно Налоговому кодексу плательщиком налога является физическое лицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль. В данном случае плательщиком является муж, так как автомобиль числится за ним, либо супруга может оплатить от имени мужа налог за данный автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта, то есть мужа).

4. Что делать если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас?

Налог на транспортные средства рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции МВД РК.

В случае если по сведениям уполномоченного органа транспортное средство состоит на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по такому транспортному средству.

Для снятия с учета транспортного средства необходимо обратиться в СПЕЦЦОН или ЦОН. При этом необходимо погасить задолженность и сумму налога, исчисленную до даты снятия с регистрационного учета данного автотранспорта.

5. Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?

Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, находящегося в розыске, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.

Исчисление такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела, и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврате.

Учитывая вышесказанное, вы не будете являться плательщиком налога на транспортные средства на период розыска с даты возбуждения соответствующего уголовного дела.

6. Машина после ДТП находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспорт за данный автотранспорт?

Да, должны платить налог, поскольку транспорт состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству, необходимо снять его с регистрационного учета.

7. Пришел долг по налогу на транспорт. Транспортное средство было продано в 2020 году, и налог был оплачен при снятии с учета.

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика.

Часто возникают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды. Таким образом, по факту они оплачивают налоговую задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортного средства до снятия его с учета.

Таким образом, в случае получения информации о задолженности вы должны уплатить налоговую задолженность. 8. Завез в 2020 году из заграницы автомобиль "Лексус 570" 2011 года выпуска и поставил на учет. В налоговом органе посчитали сумму налога больше 500 тыс. тенге. Почему такая большая сумма налога?

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 куб. см., произведенных в РК после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию республики после 31 декабря 2013 года, сумма налога рассчитывается по повышенной ставке в соответствии с пунктом 2 статьи 492 Налогового кодекса.

Датой ввоза легковых автомобилей, ввезенных на территорию страны, считается дата их первичной государственной регистрации.

Таким образом, в вашем случае дата первичной регистрации вашего автомобиля – 2020 год, то есть после 31 декабря 2013 года, соответственно налог рассчитывается по повышенной ставке.

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