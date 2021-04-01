"На первый план вышла экономика". Эксперт рассказал о Тюркском совете

При сохранении позитивной динамики взаимодействия Тюркский Совет способен стать одним из весьма важных геополитических активов для Казахстана.

31 марта в онлайн формате прошел Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это девятый по счету саммит лидеров тюркских стран, на котором обсуждались вопросы углубления всесторонней кооперации в Тюркском мире, сообщает zakon.kz.

Один из ключевых вопросов, стоявших на повестке встречи – придание Туркестану статуса духовной столицы Тюркского мира. Открывая саммит на правах организатора встречи, президент К. Токаев отметил исключительную важность задачи модернизации всей тюркской цивилизации. В этом отношении Туркестан имеет ключевое символическое значение для всех тюркских народов и должен стать важной идеологической точкой сборки для интеграции во всем тюркском мире, - сказал эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерлан Мадиев.

Напомним, что ранее по инициативе Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева Туркестан был выделен в качестве областного центра новой, одноименной области. За последние годы в город было направлено существенное финансирование, благодаря которому Туркестан получил мощный импульс развития. Таким образом, заблаговременно созданы все условия для превращения города в один из центров тюркской интеграции, актуальность которой резко возросла за последние годы.

Растущая значимость тюркского направления во внешней политике нашей страны связана с несколькими факторами.

Во-первых, с момента своего формального образования в 2011 году по инициативе Нурсултана Назарбаева, расширился состав участников Совета. Так, в 2019 года в организацию в качестве полноправного члена вступил Узбекистан, существенно расширив потенциал структуры. В 2018 году к организации в качестве наблюдателя присоединилась Венгрия, что демонстрирует повышенный интерес к Совету со стороны других стран мира, включая европейские, - сказал он.

В случае присоединения к организации Туркменистана, Совет полностью замкнёт на себе все тюркское пространство от Адриатического моря до Китая.

Во-вторых, за последние годы кооперация между странами приобрела более прагматичный и содержательный характер. Если на первых этапах ключевое значение отдавалась развитию гуманитарных и культурных связей, то с момента образования Тюркского Совета, на передний план вышли вопросы углубления торгово-экономических, инвестиционных связей, а также вопросы развития трансконтинентальных транзитных коридоров, - сказал Мадиев.

Так, при Совете действуют четыре рабочие группы, которые занимаются вопросами торгово-экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, развития предпринимательства и туризма. Также созданы Деловой совет Тюркского совета и Тюркская торгово-промышленная палата. Кроме этого, страны-члены обсуждают вопрос создания Тюркского инвестиционного фонда с капиталом в $500 млн.

В-третьих, в постпандемийный период тюркское пространство может стать важной точкой экономического роста, - сказал он.

Тюркские страны обладает большим неиспользованным экономическим потенциалом. Совокупный рынок стран Тюркского Совета составляет порядка 150 млн. человек. В текущих ценах совокупный ВВП его стран-членов в 2019 году оценивался в $ 1,218 трлн.

При этом практически все страны ССТГ сохраняют существенный потенциал для наращивания экономического роста. К примеру, до пандемии аналитики Standard Chartered прогнозировали, что Турция станет 5-ой крупнейшей экономикой мира в 2030 году.

Наконец, в-четвертых, перспектива открытия Туранского коридора по итогам победы Азербайджана в войне за деоккупацию Нагорного Карабаха в прошлом году, придаёт мощный импульс в дальнейшем наращивании транспортной связанности тюркских стран и превращении пространства Совета в ключевой транзитный коридор Евразии. Таким образом, сегодня тюркская интеграция — это не только возрождение культурно-гуманитарных связей между близкими братскими народами, но и перспективное направление внешнеэкономической активности для Казахстана, - подытожил эксперт.

Сегодня Совет благодаря активной позиции Казахстана вступил в ключевой этап своего развития. При сохранении позитивной динамики взаимодействия Тюркский Совет способен стать одним из весьма важных геополитических активов для Казахстана.

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