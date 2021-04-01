Дима Билан рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Он держал это в тайне с начала марта.

Российский певец Дима Билан поделился секретом, который держал в тайне с 9 марта. Он рассказал о самочувствии после получения прививки от коронавируса, передает zakon.kz.

Я сделал себе прививку, меня привили. Каким компонентом, рассказывать не буду, где – тоже не буду. Этот сертификат, надеюсь, позволит мне перемещаться по миру. - рассказал Дима Билан

После получения первой дозы прививки Билан испытал на себе ряд побочных эффектов.

После первой прививки у меня была температура 37.1, не больше. Длилось все 2,5 дня. Немного «туман» легкий и, говоря сегодняшним языком, «подколбашивало». А сегодня (31 марта) я прошел второй этап прививки. Вот уже 2,5 часа чувствую по расходящееся по телу тепло, легкое покалывание, нигде ничего не болит особо, кости не ломит. В ожидании, так сказать, но думаю, что все будет хорошо, - поделился Дима Билан.

Певец сообщил, что его родители тоже привились, и сегодня, 1 апреля, они должны получить вторую дозу прививки.

Через 3 недели будем проверять антитела, - заключил певец.

Добавим, что Дима Билан начал гастрольный тур по городам России, а в конце марта выступил на большом концерте в соседнем Узбекистане, в Ташкенте.

Подготовил Альберт Ахметов

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