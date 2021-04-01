Познер спешно покинул Грузию

Познера и еще 31 человека оштрафовали за нарушение правил изоляции и карантина.

Российский журналист Владимир Познер с компанией покинули Тбилиси после атаки активистов, передает zakon.kz.

Как сообщает грузинский "Первый канал", они вылетели из Тбилисского международного аэропорта. "Провожали" Познера активисты, протестовавшие против его приезда в страну, и мобилизованные для охраны порядка полицейские.

Издание также сообщило, что Познера и еще 31 человека оштрафовали за нарушение правил изоляции и карантина.

32 человека, которые находились в гостинице "Винотель", оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, - сообщили в МВД.

Девять из 41 человека, приехавшего в Грузию, не нарушили правила.

Также была оштрафована гостиница "Винотель".

Российский журналист Владимир Познер прилетел в Грузию 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он планировал вернуться 3 апреля, но покинул страну раньше срока из-за протестов. Активисты и лидеры оппозиции собрались около гостиницы "Винотель", где Познер ужинал со своими гостями. Сторонники оппозиции утверждали, что они нарушили ограничения на передвижение. В итоге гости покинули отель через кордон полиции. Протесты продолжились у гостиницы "Румс Отель", где Познер остановился с гостями. Активисты забросали отель яйцами.

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