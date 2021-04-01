Студентам, у которых нет опыта работы, организовали стажировки на крупных промышленных предприятиях и в организациях.

Студентов без опыта работы трудоустраивают в Павлодарской области по программе "Business Ertis". Сначала им нужно пройти практику, передает Pavlodarnews.kz.

Специальную программу трудоустройства запустили по программе "Business Ertis". Павлодарским студентам, у которых нет опыта работы, организовали стажировки на крупных промышленных предприятиях и в организациях. Если кандидаты справлялись, им могли предложить трудоустройство.

По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Сагыныша Нуркенбаева, в проекте участвовали студенты-отличники, призеры и победители различных конкурсов и олимпиад.

Я проходил практику у старшего мастера смены на линии горячего проката. Я не имею опыта в этой сфере, а программа "Business Ertis" позволяет трудоустроиться без опыта таким молодым специалистам, как я, – отметил студент 4 курса Торайгыров университета Родион Дудаев. Он проходил трехдневную практику на KSP Steel.

Предпринимателям, которые хотят участвовать в программе, предложили обращаться в управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития – на страницы Facebook и Instagram, по WhatsApp-номеру 8-705-609-20-74 или Telegram-канал "Бизнес на берегу".

Напомним, предпринимателей региона поддерживают по программе "Business Ertis". Ее запустили в начале 2021 года, чтобы улучшить бизнес-климат области. По программе предпринимателям помогают запустить экологические проекты, реализовать социальные инициативы, повысить бизнес-активность и решить проблемы.

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