Автомобили Haval вышли на рынок Казахстана

Приобрести автомобили Haval в Казахстане можно через программы Haval Credit, Haval Trade-In и Haval Leasing.

Сегодня в Нур-Султане, Алматы и Караганде стартовали продажи китайского автомобильного бренда Haval, предлагающего премиальные внедорожники и кроссоверы. В ближайшее время автомобили появятся еще в 11 городах Казахстана.

Для отечественного рынка доступны три модели Haval: интеллектуальный среднеразмерный кроссовер Haval F7; компактный, энергичный кроссовер Haval F7x и большой рамный внедорожник Haval H9. Официальным дистрибьютором Haval в Казахстане стала компания Haval Motor Kazakhstan (дочка "Астана Моторс").

Автомобили Haval, производимые в России с учетом всех европейских и мировых стандартов качества, активно завоевывают признание во многих странах. Так, например, кроссовер премиум-класса Haval F7x стал победителем в номинации "Самый популярный китайский автомобиль" премии "Автомобиль года в России 2020".

Haval является подразделением компании Great Wall Motor по производству внедорожников и кроссоверов класса люкс в Китае. Свое собственное начало бренд Haval берет в 2013 году. Автомобильный ряд отличается особенным дизайном и превосходным соотношением цены и качества.

Для удобства клиентов предоставляется возможность испробовать авто в деле — провести тест-драйв у официальных дилеров: https://haval-motor.kz/

Приобрести автомобили Haval в Казахстане можно через программы Haval Credit, Haval Trade-In и Haval Leasing. До 4% выгоды предлагают программы при покупке нового авто Haval.

Бекнур Несипбаев, генеральный директор "Астана Моторс" уверен, что казахстанцы по достоинству оценят новый автомобильный бренд Haval.

Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество с Great Wall Motor. Уверены, что известный мировой бренд покорит сердца казахстанцев качеством, инновационными технологиями и современным дизайном, – сказал Бекнур Несипбаев.

Модельный ряд Haval в Казахстане. Интеллектуальный кроссовер Haval F7 по цене от 9 490 000 тенге доступен с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.). Коробка передач – роботизированная 7-DCT, тип привода — полный и передний. Кроссовер представлен в четырех комплектациях: Comfort, Elite, Premium и Tech Plus с высокоинтеллектуальными системами активной и пассивной безопасности.

Haval F7х стоимостью от 9 690 000 тенге – яркий, стильный и дерзкий кроссовер-купе. Технические характеристики полностью повторяют Haval F7 с двигателем 2,0 л (190 л. с.).

Haval H9 от 14 990 000 тенге – полноприводный 5 и 7-местный рамный внедорожник с роскошным просторным салоном, с мощным двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом (218 л. с.) и с 8-ступенчатым "автоматом" ZF. Автомобиль оснащен смарт-датчиками и системами-помощниками при вождении.

В Казахстане на все автомобили, приобретенные в автоцентрах официального импортера Haval Motor Kazakhstan, действует трехлетняя заводская гарантия или 150 тысяч километров пробега. Гарантии также распространяются на коробку передач 7-DCT–5 лет или 200 тысяч километров пробега; на лакокрасочное покрытие – 3 года или 150 тысяч километров пробега; от сквозной коррозии – 6 лет, независимо от пробега; на запасные части – 12 месяцев.

Более подробную информацию об автомобилях Haval, представленных в Казахстане можно узнать в круглосуточном контакт-центре "Астана Моторс" по телефону 7007.

Записаться на тест-драйв можно здесь.

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