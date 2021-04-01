Соратник Навального не собирается возвращаться в Россию

Он является главой сети региональных штабов оппозиционера.

Соратник Навального Леонид Волков не собирается возвращаться в Россию, передает zakon.kz.

Леонид Волков является главой сети региональных штабов Навального.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что политик сегодняшним рейсом возвращается в Москву.

Качество "информации" у таких телеграм-каналов одинаковое и 1 апреля, и все остальные 364 дня в году. Ровно та же степень достоверности, — подчеркнул "Открытым медиа" Волков.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку в колонии города Покров Владимирской области. Ранее блогер пожаловался на якобы резкое ухудшение состояние здоровья. Его задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился после отравления. 19 января его доставили в следственный изолятор "Матросская Тишина". В начале февраля суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционеру предстоит провести в колонии 2 года 8 месяцев.

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