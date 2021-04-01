Доброта спасет мир: итоги благотворительной деятельности подводит казахстанский девелопер

Все программы реализуются за счет собственных средств BI Group, при активном участии сотрудников и партнеров.

Крупнейшие мировые корпорации внедряют социальную ответственность как важный элемент своего бизнеса. Философия ведущего construction tech холдинга BI Group также основана на постулате активного участия в жизни общества. В прошлом году компания оказала неоценимую помощь государству в борьбе с COVID-19, поддержка оказывается и по другим направлениям. Обратимся к основным итогам прошлого года и первого квартала 2021 года филантропии казахстанского девелопера.

Вклад в образование и здравоохранение, помощь социально незащищенным слоям населения, талантливой молодежи из сельской местности, одиноким матерям, детям с особенностями развития и оставшимся без попечения родителей, забота об окружающей среде, поддержка спорта и популяризация государственного языка – далеко не полный перечень элементов корпоративно-социальной ответственности холдинга. Все программы реализуются за счет собственных средств BI Group, при активном участии сотрудников и партнеров.

Одно из приоритетных направлений деятельности – поддержка материнства и детства.

Благотворительный фонд "BI-Жұлдызай", созданный в 2004 году сотрудниками BI Group, занимается реабилитацией особенных детей.

За первый квартал 2021 года лечение в центре "Жұлдызай" прошли 429 ребенка со сложными медицинскими диагнозами. Консультации получили 865 детей. Проведено 12 операций и 3 мастер-класса с участием 30 высококвалифицированных специалистов. В 2020 году фонд, несмотря на карантинные меры и экономические трудности в пандемию, помог 1253 детям. "Прошлый год выдался сложным для всех, и, подведя итоги, мы еще раз убедились, насколько здоровье и поддержка друг друга важна в жизни, - говорит директор фонда Гульхан Исабаева. – Из года в год наши достижения и результаты становятся все более значительными. "BI-Жұлдызай" всегда призывал и призывает людей быть неравнодушными".

Общественный фонд "АНА ҮЙІ" - благотворительный фонд, созданный по инициативе Айдына и Анара Рахимбаевых, уже более 8 лет осуществляет свою деятельность с целью профилактики социального сиротства и уменьшения количества малышей, попадающих в детдома. В прошлом году помощь фонда получили 519 женщин, за три месяца 2021 года – 103 мамы с тяжелой жизненной историей. За все время работы фонд оказал поддержку 4676 женщинам. Сегодня действуют 21 Домов мамы в 18 городах Казахстана. Благодаря проекту предотвращено 67% потенциальных отказов матерей от новорожденных. Однако этого недостаточно для искоренения проблемы сиротства в Казахстане. Поэтому вторым этапом работы Фонда стал запуск в 2016 году проекта Агентство по усыновлению, миссия которого – помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести любящие и заботливые семьи! Так, в прошлом году 129 семей стали опекунами 169 детей, за 2 месяца 2021 года 16 пар взяли в свои семьи 24 ребенка из детдомов. В целом, за годы работы Агентства 1354 ребенка обрели семьи!

Поддержка сферы образования и популяризация государственного языка находится в центре постоянного внимания строительного холдинга.

IQanat educational fund – молодой, но с глобальными перспективами, благотворительный проект, основанный Айдыном Рахимбаевым в сотрудничестве с 59 казахстанскими бизнесменами. Он создан для поддержки талантливой молодежи из сельской местности, проводит олимпиады, по стандартам мирового Johns Hopkins Center for Talented Youth. IQanat подготовил к поступлению в ведущие зарубежные и казахстанские вузы сотни сельских школьников. Бюджет попечителей на текущий учебный год составляет 1 млн долларов. Ряды меценатов программы пополняются каждый год, а это значит, что еще больше детей смогут получить доступ к образованию в соответствии с международными стандартами.

В 2019-2020 учебной году в олимпиаде IQanat приняли участие 34 211 учеников из всех регионов страны. В 2020-2021 учебном году в олимпиадах приняли участие 59 тысяч школьников 8 и 9 класса. Отборочный тур еще этого сезона еще продолжается. Ежегодно 9 000 проходят во второй тур и имеют возможность присутствовать на мотивационных тренингах, 700 детей получают доступ к двухлетнему сопровождению и подготовке к ЕНТ на базе "Назарбаев Университета", 100 и более ребят ежегодно зачисляются в школу "IQanat High School of Burabay". Программы фонда охватывают все сельские регионы Казахстана.

Однако, в соответствии с государственной политикой трехъязычья, холдинг в своей благотворительной деятельности делает акцент не только на получении молодежью лучшего западного образования и изучении английского языка. Ведущий приоритет – обучение нашему родному языку и его популяризация.

Холдинг начал внедрение "языка в массы" с самого любимого у населения искусства – шедевров кино на больших экранах. С 2018 года при финансовой поддержке компании дублированы 10 мировых картин легендарных киностудий Disney, Warner Bros. Pictures, Walt Disney Animation Studios, Paramount Pictures. На эти цели девелопер направил более 560 миллионов тенге. На казахском заговорили герои фильмов "Монстры на каникулах 3: море зовет", "Щелкунчик и четыре королевства", "Дамбо", "Алладин", "История игрушек 4", "Король лев", "Холодное сердце 2", "Вперед", "Мулан", "Душа". Вслед за кинематографом BI Group взялся за перевод бестселлеров деловой литературы на государственный язык. После 10 дублированных анимационных фильмов, в планах цифрового строительного холдинга амбициозная цель – издать 100 лучших мировых книг на казахском. Начало положено с двух изданий, которые в этом году появились на полках книжных магазинов страны. Это - "Стив Джобс" Уолтера Айзексона и "Жизнь на полной мощности" Джима Лоэра и Тони Шварца. Согласно официальной статистике, количество обучающихся на казахском языке в этом году превысило 60%. Представители компании отмечают, что и в дальнейшем будут способствовать расширению применения государственного языка во всех сферах деятельности.

Что касается поддержки здравоохранения – в 2020 году компания BI Group выделила $3,5 млн. на борьбу с COVID-19. Холдинг поддержал акцию "Біз біргеміз!", инициированную Елбасы, перечислив 810 млн тенге на поддержку социально-уязвимых слоев населения. В марте прошлого года BI Group предоставил на безвозмездной основе пятизвездочный отель Hilton под карантинный стационар. Для дальнейшей борьбы с COVID-19 открыт общественный фонд Birlik, который обеспечил медицинские учреждения по всему Казахстану современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и наборами реагентов на сумму 342 млн тенге. Холдинг уделяет большое внимание защите здоровья сотрудников - на ПЦР-тестирование, закуп спецодежды и СИЗ, дезинфекцию и другие меры в прошлом году выделено 364 млн тенге.

И еще одно важное направление в рамках КСО – актуализация и решение экологических проблем. В прошлом году, к своему 25-летию BI Group реализовала проект по озеленению столицы BI Green, на площади 219 тысяч кв. метров. В целом за последние два года BI Group высадила более 13 тыс. деревьев и 21 тыс. кустарников в Нур-Султане. Компания строго соблюдает законодательство по обязательному возмещению ущерба за вырубку деревьев в случаях крайней необходимости во время строительства объектов. Компенсационная пересадка осуществляется вплоть до соотношения 1 к 15.

В 2020 году строительный холдинг завершил первую фазы проекта "Тропы счастья", инвестировав 360 млн тенге в развитие экотуризма и спортивно-туристической инфраструктуры в Алматы и горах Заилийского Алатау.

По завершении первого этапа проекта наша команда улучшила состояние одной тропы протяженностью около 12 км. Мы завершили работы на Кок-Жайлау, скалах Три-брата и пике Кумбель. Главная цель проекта – обезопасить подъем в горы для неподготовленных туристов, - поделился генеральный директор BI Development Almaty Айдос Мукатаев. Всего в ходе трехлетней реализации проекта планируется обустроить 200 км туристических троп.

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