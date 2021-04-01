Прогноз погоды на 2 апреля в Казахстане 

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 2 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием поле повышенного давления, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на юго-востоке, западе и крайнем севере РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в горных районах - сильные (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на крайнем севере – низовая метель, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются низовая метель, туман, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Костанайской области порывы 25 м/с.

В Мангистауской области местами усилится ветер 17-22 м/с, днем с пыльной бурей. В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, днем в Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Актюбинской областях ночью местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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