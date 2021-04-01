Еще одну больницу в Алматы перевели под ковидный стационар

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения.

В Управлении здравоохранения Алматы прокомментировали аудио, в котором говорится о том, что госпитали Минобороны, КНБ и больница скорой неотложной помощи (БСНП) переведены под коронавирусные стационары, передает zakon.kz.

1 апреля, в мессенджерах распространилось аудиосообщение. В нем человек, чей голос похож на голос главврача 7 больницы Алматы Манаса Рамазанова, говорит о том, что в городе принято решение о перепрофилировании больницы скорой неотложной помощи, госпиталя Минобороны и Комитета Национальной безопасности под ковидные стационары.

Сейчас город не просто в красной зоне, он действительно в горящей, пылающей зоне. Аким лично проводит в день по одному-два селектора. Поэтому попрошу всех мобилизоваться, нагрузка как на поликлинику, так на стационар будет увеличиваться. Помимо того, что Центральная больница закрыта, переведена под COVID, первая больница закрыта, сегодня принято решение о перепрофилировании больницы скорой помощи БСНП тоже под COVID. Кроме этого, госпитали Минобороны, Комитета нацбезопасности тоже переходят под COVID и экстренная госпитализация будет увеличиваться. Это могут быть и военнослужащие, и контрактники из госпиталя КНБ, категория пациентов, которая раньше шла в БСНП, - говорит человек на аудио.

Это сообщение прокомментировала представитель Управления здравоохранения, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали. Она объяснила, что прослушала эту аудиозапись. По ее словам, такие совещания проводятся везде.

Там не была высказана какая-то секретная информация. Это обычный рабочий процесс. Главврач оповестил своих работников, что сейчас у нас действительно в городе тяжелая ситуация. Об этом Асель Токановна (заместитель главного санврача Алматы - ред.) вам презентовала. Мы должны понимать, что есть новые штаммы вируса. Оно осложняет (течение - ред.) коронавирусной инфекции, - сказала она.

Лаура Мырзагали пояснила, что в городе есть эшелонирование стационаров.

В этих эшелонах у нас койки Минобороны, это тоже указывается, мы это никогда не скрывали. Если нет загруженности коек, если они готовы к оказанию помощи инфицированным больным, мы можем их включать в данный процесс. А пациентам, которые лечатся там, мы также оказываем помощь в наших многопрофильных стационарах. (...) Мы не можем все подряд закрывать под инфекционные и поэтому все делается планомерно по ситуации, - сказала она.

Позже в Управлении здравоохранения пояснили, что в госпиталях КНБ и Минобороны с прошлого лета были предусмотрены койко-места для резерва. БСНП переводят под инфекционный стационар.

В начале недели сообщалось, что Центральная городская клиническая больница (12 больница) переведена под ковидный стационар.

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