"Не такие уж идиоты". Тренер сборной Франции высказался о казахстанских футболистах

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
1 апреля Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничьей сборной Казахстана в Киеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.
1 апреля Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.
Трудно всем. Посмотрите на Казахстан, который по словам журналистов является командой идиотов. Они только что смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты, – сказал Дешам после матча своих подопечных в Сараево против сборной Боснии и Герцеговины, в котором французы выиграли со счетом 1:0.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!