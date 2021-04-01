"Не такие уж идиоты". Тренер сборной Франции высказался о казахстанских футболистах

1 апреля Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничьей сборной Казахстана в Киеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

1 апреля Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Трудно всем. Посмотрите на Казахстан, который по словам журналистов является командой идиотов. Они только что смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты, – сказал Дешам после матча своих подопечных в Сараево против сборной Боснии и Герцеговины, в котором французы выиграли со счетом 1:0.

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