ВКО закрывают на карантин: запрещен въезд и выезд из области

Продляются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения со 2 апреля по 15 апреля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление от 1 апреля 2021 года, которым внес изменений в постановление от 19 февраля 2021 года "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области", передает zakon.kz.

В частности, продляются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения со 2 апреля по 15 апреля 2021 года на всей территории области.

Как отмечается, режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам города Семей, Курчатов, Бескарагайского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов предписано обеспечить работу:

3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской и Павлодарской областей;

4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) Запрещается въезд/выезд граждан на/с территорию области, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.

Лицам, прибывающим из зоны высокого риска ("красной" зоны) при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часов).

Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих.

Вводится контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО).

Также предписано:

обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены; обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) вызов скорой помощи по телефону "103"; предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование".

Постановление вступает в силу с 2 апреля 2021 года.

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