Тахиржан Тохти рассказал о положении дел в Центре профессиональной подготовки в Хотане

В Центре также имеется медицинский пункт, круглосуточно дежурит врач, если простудишься или почувствуешь недомогание, всегда можно обратиться за помощью.

Выпускник Центра образования и профессиональной подготовки в Хотане Тахиржан Тохти на пресс-конференции в Пекине рассказал китайским и зарубежным СМИ об обучении в Центре и настоящей жизни.

Тахиржан Тохти сообщил, что Центр представляет собой образовательное учреждение, ежедневно, с понедельника по пятницу было шесть занятий, обучались китайскому языку, законодательству, профессиональным навыкам и дерадикализации.

По его словам в Центре очень разнообразная и насыщенная внеклассовая жизнь, часто проводились соревнования по баскетболу, перетягиванию каната, актерское мастерство и другие, культурные и спортивные мероприятия. Класс, в котором учился Тахиржан Тохти занял первое место на соревнованиях по баскетболу. В Центре также имеется медицинский пункт, круглосуточно дежурит врач, если простудишься или почувствуешь недомогание, всегда можно обратиться за помощью.

В центре уважительно относятся к обычаям и традициям, в столовой ежедневно бесплатно предоставляется разнообразная еда, полностью соответствующая стандарту "халал". В общежитиях имеется телевизор, вентилятор, ванная, все удобства. Все преподаватели очень хорошо и с любовью относятся к ученикам, если кто-то заболеет, то они заботятся об этом человеке. Находясь в Центре, в любое время можно связаться с родными и друзьями, если бывают неотложные дела можно в любое время отпроситься. В субботу и воскресенье, а также на национальные праздники все отдыхают. Во время выходных, верующие ученики могут посещать мечети или совершать религиозные обряды дома.

После окончания обучения, Тахиржан Тохти открыл свой собственный ресторан и компанию по недвижимости. Знания по бизнес администрированию и законодательству помогли Тахиржану Тохти при открытии ресторанного бизнеса. Сейчас в ресторане и в компании по недвижимости у Тахиржана Тохти работают более 60-ти сотрудников, ежемесячный его доход составляет более 20 тысяч юаней (около 1,3 млн. тенге).

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