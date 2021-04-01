Министры проведут онлайн-прием граждан в партии Nur Otan

За последний год в общественные приемные партии "Nur Otan" по всей стране поступило более 393,2 тысяч обращений.

Учитывая карантинные ограничения, руководители министерств и ведомств проведут личные приемы граждан в онлайн-формате.

Так, 2 апреля прием граждан проведет первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, 7 апреля - первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, 8 апреля - заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев, 9 апреля – министр информации и общественного развития Аида Балаева, 13 апреля – министр финансов Ерулан Жамаубаев, 14 апреля – первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, 16 апреля – вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев, 21 апреля – вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, 23 апреля – министр здравоохранения Алексей Цой, 28 апреля – заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и 30 апреля – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайырбек Ускенбаев.

Для записи на прием необходимо обращаться:1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);2. WhatsApp: 8 700 800 4441;3. komek@nurotan.kz

Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии "Nur Otan" по всей стране поступило более 393,2 тысяч обращений. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.

По информации пресс-службы партии, в рамках проекта "Халыққа көмек" в Республиканской общественной приемной также организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, на которые также можно записаться по вышеуказанным телефонам.

Юристы – понедельник с 10.00 до 13.00.Адвокаты – вторник и четверг с 10.00 до 13.00.Медиаторы – среда и пятница с 10.00 до 13.00.Нотариусы – пятница с 15.00 до 17.00.

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