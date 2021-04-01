Курс доллара в обменниках превысил 428 тенге

Доллар подорожал сразу на 2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,91 тенге, поднявшись на 1,94 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6315 тенге (+0,0173), объем торгов 752,9 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,6-428,1 тенге, евро – 500,5-502,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,73 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!