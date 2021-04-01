Нужно упорядочить работу мониторинговых групп - Президент

Об этом было сказано на совещании по ситуации с коронавирусом в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев недоволен работой мониторинговых групп. Он считает, что Межведомственная комиссия вместе с акимами должна упорядочить их работу, передает zakon.kz.

Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще, - сказал Президент на совещании по ситуации с коронавирусом.

Он сказал, что при прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп.

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