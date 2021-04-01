Токаев усомнился в официальной статистике по коронавирусу в стране

Было проведено выборочное популяционное исследование на антитела.

На совещании по борьбе с коронавирусом в Казахстане Президент озвучил данные по проведенному в нескольких городах исследованию на предмет распространенности антител, передает zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, он поручил провести выборочное популяционное исследование на антитела.

Проект реализован при поддержке ВОЗ в Алматы, Костанае и Усть-Каменогорске.

Протестировано 7 тыс. человек. По предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%, - сказал Токаев.

Еще в январе текущего года Президент РК высказывал сомнения относительно точности статистики по заболевшим коронавирусом.

Регионы в погоне за рейтингами и страха наказания скрывают реальное положение дел. Распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов. Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп, - сказал он.

Президент поручал провести новое достоверное исследование в течение месяца и периодически обновлять данные.

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