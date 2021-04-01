Токаев пригрозил увольнением еще одному управленцу

Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства.

В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по ситуации с коронавирусом в стране, сообщает zakon.kz.

Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае, увольнение, - сказал он.

Ерхата Искалиева назначили на должность председателя правления ТОО "СК-Фармация" 12 июля. За два дня до этого Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал руководство "СК-Фармация" в связи с дефицитом лекарств. Сразу после этого председатель правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Берик и председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов были освобождены от занимаемых должностей на основании поданных заявлений.

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