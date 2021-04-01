Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Токаев: В стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов

Фото: Акорда 1 апреля 2021, 16:18

Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев.

Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, возвращающихся из-за границы без ПЦР-справок, передает zakon.kz.

С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 г. доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%! - отметил Президент.

В итоге, по его словам, в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью.

Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев… - сказал Токаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬78
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сексуальную супермодель хотят убить. Она уехала из дома
Собака 5 раз воровала игрушку из магазина. Пес добился своего