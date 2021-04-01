В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Местами ожидаются туман и гололед.

В шести областях Казахстана 2 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью гололед. Местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Также ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.В Кызылорде днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области днем местами ожидается пылная буря. Ветер юго-восточный местами 17-22 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

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