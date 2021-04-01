На Западе Казахстана разведподразделения подняли для внезапной проверки

Второй этап проверки "Алтын жебе" продлится до 10 апреля текущего года.

Второй этап комплексной проверки Сил специальных операций "Алтын жебе" проходит на западе Казахстана. Задействованы воинские части Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

Проверка началась с приведения в высшую степень боевой готовности воинских частей Актауского и Атырауского гарнизонов. В пунктах постоянной дислокации был осуществлен сбор и оповещение личного состава, а также проверка готовности к выполнению поставленных задач. Подразделения Актауского гарнизона совершили марш своим ходом в район выполнения боевых задач на полигон "Оймаша". Из Атырауского гарнизона подразделения отряды были переброшены на полигон самолетами военно-транспортной авиации.

Военнослужащие хорошо обучены по инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской подготовке и минно-подрывному делу, обладают необходимыми навыками и знаниями по организации связи и военной топографии. Личный состав способен показать отличный результат, а командиры – принимать взвешенные и верные решения, – отметил первый заместитель командира части – начальник штаба майор Жалгас Рахмгалиев.

Особое внимание уделяется работе органов управления, разведке, корректировке огня артиллерии и наведению авиации. Отличительной особенностью является отработка задач в песчаной местности.

В ходе комплексной проверки оценивается ведение подразделениями диверсионно-разведывательных действий, выполнение упражнений армейской тактической стрельбы в дневное и ночное время. Военнослужащие сдают индивидуальные зачеты по тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу, нормативы по связи и военной топографии.

Ранее проверке были подвергнуты воинские части, дислоцированные в Восточном Казахстане. Личный состав показал готовность компонентов Сил специальных операций к выполнению боевых задач в соответствии с предназначением.

Второй этап проверки "Алтын жебе" продлится до 10 апреля текущего года.

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