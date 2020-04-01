Как в условиях кризиса приумножить скот или начать бизнес, используя госпрограмму "Сыбага"

Животноводы успешно завезли 1000 голов чистопородного КРС с РФ.

С 2020 года в Павлодарской области ТОО "AgroExport Pavlodar" в софинансировании с Астанинским филиалом "АКК" реализует крупный инвестиционный проект. Животноводы успешно завезли 1000 голов чистопородного КРС с РФ. Уже начался отел и первые телята, рожденные на Павлодарской земле, уверенно встают на ноги, вселяя надежды на то, что когда то проделанная работа и чьи-то планы, некогда лежавшие в черновиках Минсельхоза, претворены в реальный результат.

Воспользовавшись выгодными условиями государственной программы "Сыбага", осенью 2020 года мы получили кредит. Заключив контракт наше хозяйство импортировало в Павлодарскую область 1000 голов КРС породы "Герефорд" и "Симментал". Будем разводить скот сами, чтобы в ближайшее время увеличить общее поголовье до 5 тысяч, - рассказал руководитель ТОО "AgroExport Pavlodar" Тастанбек Темербеков.

За счет собственных средств хозяйство построило базу со всей инфраструктурой, где планируют разместить более 2000 голов КРС. В этом году животноводы хотят приобрести еще 1000 голов. Опять же прибегают к возможностям госпрограммы "Сыбага", чьи условия лояльны для становления хозяйства.

"В условиях мирового кризиса программа "Сыбага" очень способствует развитию мясного животноводства в нашей республике", говорит руководитель сельхозпредприятия. "В первую очередь, мы имеем доступ к кредитным ресурсам с минимальным залоговым обеспечением. Всего 25 % имущества требуется предоставить для кредитования. Остальной залог можно обеспечить, биоактивами, то есть приобретенным скотом. Кредит выдается сроком на 15 лет, при льготном периоде в 2,5 года. Но самое главное, это процентная ставка, которая не превышает 4-х процентов. При этом нам возмещаются затраты в виде субсидий. Например, за чистопородный скот государство возвращает 150 тысяч тенге, а за племенной 225 тысяч, говорит директор хозяйства.

Имея многолетний опыт и надежных поставщиков с Российской Федерации компания–оператор уже оказала услуги и консультации более чем 80-ти крестьянским и фермерским хозяйствам. Имея всегда в наличие необходимый объем поголовья КРС на карантинной площадке в Павлодарской области, покупатели могут выбрать любых понравившихся животных. Выбор есть всегда.

Мы выражаем благодарность всем сотрудникам Министерства сельского хозяйства республики, за тот неимоверный труд, который пришлось провести им, чтобы создать для АПК Казахстана благоприятный инвестиционный климат. Спасибо государству, что не забывает простых крестьян и фермеров. Мы будем стараться оправдать надежды, и выполним план по увеличению общего поголовья сельскохозживотных. Пусть эта история послужит примером и для других сельхозтоваропроизводителей нашей большой страны! - пожелал Тастанбек Темербеков.

Контактные данные ТОО "AgroExport Pavlodar" + 7 771 212 20 05, pavlodaragroexport@list.ru.

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