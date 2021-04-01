"Зеленый светофор" внедрили для машин скорой помощи в Нур-Султане

Внедрение данной технологии, позволило значительно сократить время пути бригады до пациента.

В Нур-Султане на санитарных автотранспортах "103" успешно внедрен пилотный проект "Зеленый светофор". Это технология обеспечивает "зеленый коридор" для реанимобилей путем переключения светофора с красного на зеленый цвет. сообщает zakon.kz.

В настоящее время оборудование установлено в ряде машин скорой медпомощи с реанимационными бригадами.

Посредством интеграции информационных систем и специального оборудования, установленного на автомобилях СМП, водители при крайней необходимости могут менять сигналы светофоров с красного на зеленый.

Внедрение данной технологии, позволило значительно сократить время пути бригады до пациента. Так улучшились показатели по своевременному и качественному оказанию экстренной медицинской помощи. В последующем акимат города и Управление общественного здравоохранения продолжат оснащать данной технологией все санитарные автотранспорты, - отметили в Управлении общественного здравоохранения.

"Зеленый светофор" уже проявил положительные стороны по сопровождению кареты скорой помощи. В частности, сократив время пути при отсутствии сопровождения кареты в среднем на 30%.

Если затрачиваемое время до госпиталя занимало до 14 минут, то с помощью этой технологии скорая доедет до места назначения не более чем за 10 минут на расстоянии от 11 км и больше.

Когда ты спешишь на вызов либо тебе нужно как можно оперативнее транспортировать пациента в больницу, такая технология представляет для нас незаменимую помощь. Так как в нашей работе каждая минута на счету. Особенно на выездах в вечернее время, когда в городе заторы, - говорит водитель реанимобиля ГССМП Асхат Актаев.

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