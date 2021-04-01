Крупное ДТП в Москве мог устроить пранкер- СМИ

Одна из пострадавших находится в реанимации

В Москве на Смоленской площади произошла крупная авария: столкнулись пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

По информации канала, аварию в центре Москвы, по предварительным данным, устроил известный пранкер и блогер Эдвард Бил на синей Audi RS6. По словам очевидцев, он уклонялся от резко перестроившейся в его полосу Mitsubishi Outlander 38-летнего водителя и вылетел на полосу встречного движения. Позже выяснилось, что блогер находился за рулем без документов. Его отвезли в отдел полиции.

На месте также находится менеджер блогера Влад Кертиев. Оба участвовали в съемках очередного ролика. Он признался, что ему принадлежит одна из машин.

Водитель Mitsubishi отказался возвращаться на место ДТП. Один из водителей-очевидцев успел догнать мужчину. Он заявил, что объезжал ямку, и скрылся. С ним в салоне был ребенок.

Одна из пострадавших в ДТП находится в реанимации.

Он вылетел к нам по встречной по Садовому. Его (Эдварда Била) узнали те, кто его видел. Я надеюсь, никого не обидела, но у меня уважения мало к таким вот людям, - рассказала участница ДТП, которая была за рулем Range Rover.

По информации Mash, адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, вызвался быть юристом по делу о ДТП.

Telegram-канал Baza сообщает, что на машине Эдварда Била было более 400 штрафов за превышение скорости. Штрафы не выписывали, потому что автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. В департаменте транспорта также заявили, что готовят обращение в прокуратуру арестовать виновника аварии.

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