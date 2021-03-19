В мире почти 400 млн диабетиков, в Казахстане – около 400 тысяч.

Сегодня в мире почти 400 млн человек страдают от сахарного диабета, а в Казахстане - около 400 тысяч. Эти и другие данные были озвучены на Международном онлайн симпозиуме "Эндокринная патология и COVID-19: интерконтинентальный диалог" с участием Казахстана и стран БРИКС, сообщает zakon.kz.

Впервые со времен суверенитета казахстанским врачам удалось объединить лучших эндокринологов и ученых мира, чтобы создать онлайн площадку с глобальным территориальным и стратегических охватом для решения острых проблем, связанных с эндокринной патологией в период пандемии коронавирусной инфекции. Здесь собрались представители БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.

Спикеры обсудили разные аспекты течения эндокринных заболеваний у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Диапазон жизненно – важных вопросов достаточно широк от особенностей течения предиабета до клинической фармакологии витаминов у пациентов с сахарным диабетом; от осложнений диабета, такие как ампутации и когнитивные расстройства у пациентов до вакцинопрофилактики рисков у взрослых с сахарным диабетов в период пандемии COVID -19.

Участники форума единодушно отметили, что на данный момент ситуация по заболеваемости сахарным диабетом приобрела характер глобальной пандемии, в мире около 400 млн человек страдает от этого заболевания, в Казахстане – около 400 тысяч.

Как отметил главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра диабета Жанай Аканов, “вирус COVID-19, в настоящий момент представлен в нескольких штаммах, трудно сказать, который из них наиболее опасный, потому что это зависит от значительного количества факторов: от популяции, от организации превентивных мер, от степени готовности стационаров по оказанию медицинской помощи и так далее".

По мнению директора Медицинской клиники Айнагуль Беисовой, "коронавирусная инфекция пришла надолго и всерьез. А санитарные меры в данном случае жизнено важны, так как вирус вел себя весьма агрессивно и показал, что является смертельно опасным".

Профессор Санджай Калра, экс-президент Эндокринного общества Индии считает, "важно учитывать, что диабет является заболеванием с микро и макрососудистыми осложнениями. Он повреждает эндотелий кровеносных сосудов, а если добавить к этому вирус, который бьет по тем же самым сосудам, создавая тромбозы, то, естественно, сахарный диабет становится одним из самых тяжелых сопутствующих заболеваний".

Профессор Присцилла Губерт, Федеральный университет Пернамбуку, Бразилия подчеркнула, что "как участники стран БРИКС, мы можем объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией путем обмена объективной информацией обо всех особенностях, угрозах течения инфекции. Нам необходим консорциум по секвенировании штаммов, полная карта динамики мутаций вируса, что безусловно, позволит принять взвешенные и конструктивные меры по борьбе с COVID -19.”

Профессор Сандип Рудер, Университет Уитуотерсанд, Южно-Африканская Республика: “Я искренне рад, что имею честь присутствовать на таком значимом событии, ведь посредством таких дискуссий и обмена опытом можно получить ценные знания в борьбе с уникальными заболеваниями. Среди населения ЮАР значимый процент населения страдает диабетом, примерная цифра 9,5% от популяции страны.

Данная патология распространена преимущественно среди сельского населения, что, вероятно, связано с пищевыми привычками и образом жизни.

Под большим вопросом стоит процент невыявленного диабета, что вызывает озабоченность государственного аппарата и медицинского сообщества. Прогнозируется прирост диабета на 140 % к 2040 году, заболевание безудержно растет, как и неумолимо растет риск его грозных осложнений.

Показатели смертности от осложненных форм диабета превысили данные по СПИДу, туберкулезу и малярии”.

Любовь Соколова, руководитель отдела диабетологии ГУ “Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко НАМН Украины: "Пациенты с сахарным диабетом имеют более тяжелое течение COVID-19. То есть сахарный диабет увеличивает тяжесть течения ковид. Большая летальность при COVID-19 среди пациентов с сахарным диабетом. У пациентов с СД 2 типа наблюдается более высокая вероятность неблагоприятного течения коронавирусной болезни вследствие иммунной дисфункции. Вирусные инфекции способны индуцировать диабет и вызвать колебания глюкозы крови у пациентов с уже имеющимся сахарным диабетом что неблагоприятно влияет на прогноз.

Ваш риск тяжелого течения COVID-19 уменьшается, если ваш диабет под контролем. Люди с коморбидными заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и астма оказываются более уязвимыми к тяжелому течению COVID-19. Диабетический статус увеличил риск смертности больных COVID-19. Хорошо контролируемый уровень глюкозы в крови коррелирует с улучшением результатов в инфицированных пациентов.

Выводы: около 20% пациентов, инфицированных коронавирусом, имеют сопутствующий сахарный диабет. Вероятно, сахарный диабет не увеличивает риск инфицированных, однако точно способствует тяжелому течению и прогрессированию коронавирусной болезни".

Аскар Маткеримов, сосудистый хирург, главный врач Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова: "Наличие сахарного диабета увеличивает риск смертности от COVID-19. Диабет зарегистрирован у 42,3% пациентов из 26 COVID-19 зависимых смертельных случаев в Ухани. Патология сердца, почек, пожилой возраст и общая слабость увеличивают риск осложнений. Пациенты с сахарным диабетом имеют высокий шанс развития осложнений течения COVID-19 - трехкратное увеличение смертности при наличии диабета.

За день до международного симпозиума главный внештатный инфекционист г. Нур-Султана Сауле Атыгаева выразила обеспокоенность по поводу роста случаев КВИ и так же отметила, что болезнь тяжело протекает и для диабетиков:

"В настоящее время портрет заболевания КВИ не совсем благоприятный. Сейчас уже пациенты поступают к нам с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания, стало больше пациентов, находящееся на ИВЛ аппаратах. Особенно тяжело протекает болезнь у лиц пожилого и старческого возраста, с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца…".

Торгын Нурсеитова

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