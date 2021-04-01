FIFA заработал на футболе меньше, чем на видеоиграх

Убытки FIFA в 2020 году составили 652 млн евро.

Интересными данными поделились с миром в FIFA. Оказывается, мировая футбольная организация в 2020 году основной доход получила не от спорта, а от продажи прав на видеоигры, передает zakon.kz.

По информации из отчета о финансовой деятельности, в 2020 году большую часть дохода FIFA (133,2 из 223,3 млн евро) принесла продажа лицензионных прав для видеоигр. В FIFA пришли к выводу, что в отличие от многих секторов экономики, которые кардинально пострадали от последствий COVID-19, индустрия видеоигр оказалась гораздо более устойчивой к пандемии

В целом из-за пандемии расходы FIFA в 2020 году превысили доходы и составили 871,5 млн евро, из которых 225 млн выделено на борьбу с коронавирусом, а 394 млн потрачено на развитие и образование.

Убытки FIFA в 2020 году составили 652 млн евро.

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