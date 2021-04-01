Важный закон подписал Токаев

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел", передает zakon.kz.

Положения законопроекта предусматривают переход на новую систему обеспечения жильем некоторых категорий сотрудников органов внутренних дел. Данная система на протяжении нескольких лет действует применительно к военнослужащим и сотрудникам спецгосорганов. Она предусматривает осуществление ежемесячных жилищных выплат. В настоящее время сотрудникам органов внутренних дел выплачивается компенсация за наем (аренду) жилища, не позволяющая приобрести жилье в собственность. Принятие же законопроекта позволит использовать эти средства, как на оплату аренды жилища, так и на приобретение жилья в собственность в рамках существующих ипотечных программ, в том числе с рассрочкой платежей, оплаты аренды жилища с последующим выкупом.

Также введена норма, которая предусматривает сохранение выплат жилищных пособий семьям погибших полицейских, а также получившим травму сотрудникам органов внутренних дел.

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