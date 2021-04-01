Осужденные в Болгарии казахстанцы смогут отбывать наказание на Родине

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц", передает zakon.kz.

В рамках закона Болгария и Казахстан обеспечивают правовые условия по передаче осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства. То есть, осужденные в Болгарии казахстанцы смогут отбывать наказание за совершенные там преступления на Родине, и наоборот, граждане Болгарии могут отбыть наказание у себя на Родине.

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